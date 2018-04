Dax aktuell: Dax dürfte sich zum Handelsstart kaum bewegen – Merck im Fokus

FrankfurtDer Dax wird am Donnerstag laut Börsianern wenig verändert in den Handel starten. Schon am Mittwoch war der deutsche Leitindex kaum vom Fleck gekommen, er schloss mit 12.590 Punkten. An der Wall Street hatten sich die Anleger ebenfalls zurückgehalten: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,2 Prozent auf 24.748 Punkte, zu Handelsschluss in Europa hatte er noch leicht im Plus gelegen.