Dax aktuell: Dax dürfte unter 12.000 Punkte rutschen

Die Verunsicherung treibt die Investoren weg aus den Aktien hin zu sicheren Häfen wie Staatsanleihen und Gold: So sank die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen am Donnerstag so stark wie zuletzt im September 2017, als Investoren Bond-Preise in die Höhe trieben. Die Rendite war in den vergangenen Wochen immer dichter an die Drei-Prozent-Marke gerückt, fiel am Donnerstag jedoch wieder deutlich zurück und lag am Nachmittag bei 2,8 Prozent.