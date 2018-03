Dax aktuell: Dax dürfte wieder Boden gutmachen

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa deutlich zugelegt. Der Dow Jones beendete den Handelstag 2,8 Prozent höher bei 24.202 Punkten, während der Nasdaq 3,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 2,7 Prozent. In Washington kündigte die für die Datenaffäre zuständige Bundesbehörde FTC am Montag eine Untersuchung des Skandals um die britische Firma Cambridge Analytica an. Die Aktien des weltgrößten Internet-Netzwerks brachen daraufhin um 6,5 Prozent auf 149,02 Dollar ein. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang Juli 2017. Die Marktkapitalisierung von Facebook ist damit in den vergangenen zehn Handelstagen um über 100 Milliarden Dollar geschrumpft.