Dax aktuell: Dax dürfte wieder Rückwärtsgang einlegen

In den USA gab es noch am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge mit Gewinnen der Indizes. Der Dow Jones schloss ein Prozent höher mit 24.505 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte um 0,7 Prozent auf 2662 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 7076 Stellen.