Dax aktuell: Dax dürfte zum Handelsstart auf der Stelle treten

FrankfurtDer Dax dürfte am Donnerstag laut Börsianern kaum verändert starten. Im vorbörslichen Handel lag er etwa 0,1 Prozent im Minus. Schon am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex nur schwer eine klare Richtung gefunden und mit 12.996 Punkten etwas fester geschlossen. Im Blick behalten dürften die Investoren weiter die Krisenherde in Korea und die Regierungsbildung in Italien. Die Wall Street beendete den Handel im Plus, zu Handelsschluss in Europa hatte der Dow-Jones-Index kaum verändert notiert.