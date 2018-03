Dax aktuell: Dax jagt gut gelaunt über 12.500 Punkte

An den europäischen Aktienmärkten war es zuvor am Donnerstag überwiegend nach unten gegangen. In der letzten Handelsstunde in Frankfurt sah es am Donnerstag so aus, als könne das deutsche Aktienbarometer doch noch ins Plus drehen. Doch daraus wurde nichts. Der Dax schloss 0,1 Prozent im Minus bei 12.462 Punkten. Immerhin konnte der deutsche Leitindex damit die Marke von 12.400 Punkten erneut erobern.