Dax aktuell: Dax nach erfolgreichem EU-Gipfel deutlich erholt – Deutsche Bank gefragt

Das zeigt auch der Blick auf den Devisenmarkt, wo der Euro kräftig zulegte – um 0,9 Prozent auf 1,1672 Dollar. Dem europäischen Aktienhandel tat das aber keinen Abbruch. Neben dem Dax notierten auch die anderen Handelsplätze der Währungsunion im Plus. Der Euro-Stoxx-50 als deren Leitindex schloss letztlich 1,1 Prozent fester bei 3401 Punkten. In New York setzten die US-Börsen ihren positiven Trend fort, auch dort konnte die Angst vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit durch Donald Trump in den Hintergrund rücken.