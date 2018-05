Dax aktuell: Dax ringt weiter mit der 13.000er Marke

Auch bei ProSiebenSat.1 gibt es jede Menge Gesprächsstoff, nachdem der Medienkonzern im März nach einer Reihe von Gewinnwarnungen und einem Kurssturz in den MDax abgestiegen war. Den Aussagen von Aufsichtsratschef Werner Brandt zufolge soll der neue Konzernchefs Max Conze die Marktkapitalisierung stärken und den Fernsehsender wieder in den Dax bringen. Daneben stehen in den USA die Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Terminplan.