Dax aktuell Dax startet mit leichtem Plus

Auch die Firmenbilanzen bleiben im Fokus: Im MDax legt Fielmann seine Quartalszahlen vor. Aus dem Ausland steht die Bilanz von Apple auf der Agenda. Allerdings wird der iPhone-Riese seine Zahlen erst nach Handelsschluss in den USA am Abend veröffentlichen. In Europa lassen sich unter anderem Arcelormittal und Shell in ihre Bücher schauen.