Dax aktuell: Dax steht vor einem freundlichem Start in den Handel

FrankfurtAm gestrigen Handelstag sah es anfangs noch so aus, als schüttelten die Börsianer den jüngsten Inflationsschock aus den USA einfach ab und die Kurse schienen wieder durchzustarten. Doch am Nachmittag drehte sich die Stimmung und der Dax schloss am Ende des gestrigen Donnerstag bei 12 346 Punkten kaum verändert.