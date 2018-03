Dax aktuell: Dax steht vor einem Kurssprung

FrankfurtEtwas höher als erwartete US-Inflationsdaten haben am gestrigen Nachmittag für Erinnerungen an den kurzfristigen Crash der Vorwoche gesorgt. Der Dow Jones brach am gestrigen Mittwoch zwischenzeitlich von über 24.800 auf 24.313 Punkten ein, der Dax von 12.277 auf 12.075 Zählern. Doch dann drehten die Indizes wieder. Der deutsche Leitindex beendete den Handel mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 12.339 Punkte.#