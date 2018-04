Dax aktuell: Dax trotzt dem Kriegsszenario

Auch von einer Gold-Rally ist am heutigen Vormittag wenig zu sehen, der Preis des Edelmetalls verliert in den frühen Handelsstunden sogar 0,3 Prozent auf 1348 US-Dollar je Feinunze. Am gestrigen Mittwoch griffen verunsicherte Anleger noch zum Gold, das um zwei Prozent auf 1365,23 Dollar je Feinunze stieg.