Dax aktuell: Dax verteidigt die Marke von 13.000 Punkten

Der Cloud-Telefonieanbieter Nfon will am Freitag sein Debüt auf dem Frankfurter Börsenparkett feiern. Das Unternehmen hatte nach der Senkung der Preisspanne den Sprung an die Börse mit Ach und Krach geschafft. Der Ausgabepreis lag am unteren Ende der Preisspanne, die Nfon Anfang der Woche wegen der schwachen Nachfrage auf 11,93 bis 14,00 Euro von zuvor 15,60 bis 19,60 Euro gesenkt hatte. Nfon bietet virtuelle Telefonanlagen an, bei denen die Gespräche über die Internetverbindung abgewickelt werden.