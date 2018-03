Dax aktuell: Dax vor einer Erholung

FrankfurtDie Angst vor steigenden Zinsen hatte in den vergangenen Tagen für Unruhe an den Aktien- und Anleihemärkten gesorgt – auch am gestrigen Dienstag. So schloss das deutsche Börsenbarometer unter der Marke von 12.200 Zählern. Der Index ging mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 12.196 Punkten aus dem Handel.