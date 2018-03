Dax aktuell: Deutscher Leitindex zu Wochenbeginn kaum verändert

Frankfurt/DüsseldorfZum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag tiefer starten. Vor Börsenstart lag er im vorbörslichen Handel mit 12.350 Punkten 0,46 Prozent im Minus. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent im Plus bei 12.389,58 Punkten geschlossen.