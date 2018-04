Dax aktuell Leichtes Plus am deutschen Aktienmarkt erwartet

17. April 2018 , aktualisiert 17. April 2018, 07:33 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die chinesische Wirtschaft wächst, das dürfte Anleger in exportlastigen deutschen Aktien freuen. Der Dax wird am Dienstag voraussichtlich im Plus starten.