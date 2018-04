Dax aktuell: Märkte dürften zum Wochenschluss fester starten

FrankfurtZum Abschluss einer mit Bilanzzahlen vollgepackten Handelswoche wird der Dax laut Börsianern fester starten. Am Donnerstag ging der Leitindex mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 12.500,47 Punkten aus dem Handel. Die Wall Street baute ihre Gewinne nach Handelsschluss in Europa noch einmal aus. Der Dow-Jones-Index schloss ein Prozent höher, die Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,6 Prozent. Quartalszahlen von Tech-Unternehmen wie Facebook und AMD sorgten für Rückenwind.