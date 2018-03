Dax aktuell: Optimistische Börsianer

FrankfurtGroßes Gesprächsthema auf dem Frankfurter Parkett dürfte am Montag der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler sein. Die Chinesen kauften sich mit knapp zehn Prozent bei den Stuttgartern ein. Geely-Aktien legten an den Börse in Hongkong um sieben Prozent zu. Die Daimler-Aktie lag vorbörslich etwa zwei Prozent im Plus.