Dax aktuell: Schwächere Starterwartung für den Dax

In New York hatten die Kurse am Mittwoch nachgegeben: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,5 Prozent tiefer bei 25.029 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,1 Prozent auf 2713 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,8 Prozent auf 7273 Punkte. In Tokio verlor der Nikkei-Index am Donnerstag 1,6 Prozent.