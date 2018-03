Dax aktuell: US-Geldpolitik und Handelsstreit dämpfen den Dax

In der Karwoche rollt zudem eine Flut von Konjunkturdaten auf Anleger zu. Mit Spannung warten Börsianer unter anderem auf die US-Konsumausgaben am Donnerstag. Die Käufe der Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Am selben Tag steht außerdem das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago auf dem Terminplan.