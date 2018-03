Dax aktuell: Vor dem EZB-Zinsentscheid werden sich Anleger zurückhalten

In New York hatte der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer auf 24.801 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P-500 ging kaum verändert auf 2.726 Zählern aus dem Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich dagegen um 0,3 Prozent auf 7.396 Punkte.

In Tokio dominierte am Donnerstag die Hoffnung auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Streit über seine Schutzzoll-Pläne. Der Nikkei-Index verbesserte sich um 0,5 Prozent.