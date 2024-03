Dax auf Rekordhoch Blase? Und wenn schon!

An den Börsen läuft es momentan richtig gut. Große Indizes knacken einen Rekord nach dem nächsten. Der deutsche Leitindex Dax hat zum Handelsstart am Freitag sein siebtes Hoch in Folge erreicht. Gleichzeitig bewegen sich Barometer, die die erwartete Volatilität (also Schwankungsbreite) der Kursentwicklung messen, auf niedrigem Niveau. Das Gros der Investoren nimmt die Rekordjagd an den Märkten gelassen, von Nervosität ist nichts zu sehen.