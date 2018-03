Dax auf Talfahrt: Zinssorgen drücken Stimmung der Anleger

Mit minus 5 Prozent zählten im TecDax die Aktien von Freenet zu den größten Verlierern. Der Mobilfunkkonzern liege mit seinen Zielen für das operative Ergebnis sowie für den Cashflow unter den Markterwartungen, urteilte etwa Goldman Sachs. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,45 Prozent am Vortag auf 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 139,51 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,24 Prozent auf 159,86 Punkte zu. Der Euro hielt sich unter 1,22 US-Dollar und kostete am Nachmittag 1,2178 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2214 (Dienstag: 1,2301) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8187 (0,8129) Euro.