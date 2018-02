Dax-Ausblick: Alle Augen auf der Daimler-Aktie

Doch nicht nur Daimler dürfte in der kommenden Handelswoche die Stimmung an den Aktienmärkten maßgeblich prägen. Auch die Furcht vor ansteigenden Zinsen dürfte deutlich anziehenden Notierungen entgegenstehen. Zinssorgen waren bereits der Auslöser für das Kursbeben, das die Börsen in der ersten Februarhälfte weltweit erschüttert hat und die Aktienkurse in Europa und den USA im Schnitt um ein Zehntel einbrechen ließ. Investoren treibt weiterhin um, dass die Leitzinsen in den USA schneller steigen könnten als lange Zeit angenommen worden ist. Denn die weltweit größte Volkswirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie lange nicht und die Stundenlöhne sind zuletzt unerwartet stark gestiegen. Dies alles könnte die Inflation deutlich klettern und die Notenbank zum Gegensteuern zwingen, in dem sie ihren Ausstieg aus der bisher wirtschaftsstimulierenden Geldpolitik beschleunigt.