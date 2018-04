Dax-Ausblick: Börsen trotzen Trump

Frankfurt„Anleger fassen neuen Mut“. So fasst Wolfgang Albrecht, Investmentanalyst bei der LBBW, das Geschehen an den Märkten zusammen. In der vergangenen Woche hat der Dax zwar unter dem Strich „nur“ gut ein Prozent zugelegt und liegt auf Jahressicht noch mehr als zweieinhalb Prozent im Minus. Aber: Seit seinem Tief Mitte März hat der Dax mehr als sechs Prozent zugelegt. Außerdem verzeichnete der Index jetzt die vierte Gewinnwoche in Folge – eine so lange Gewinnserie gab es zuletzt vor einem halben Jahr.