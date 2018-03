Dax-Ausblick: Donald Trump und Jerome Powell halten Anleger in Atem

Gestützt wurde der deutsche Markt dabei unter anderem von guten Geschäftszahlen von Unternehmen wie Adidas und Munich Re. Auch die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon machte Anlegern Freude. In dieser Woche legen aus dem Dax noch Nachzügler wie BMW am Mittwoch und Heidelberg Cement ihre Jahresbilanzen vor. In den USA ist die Bilanzsaison dagegen weitgehend beendet. Dabei gaben die großen Indizes an der Wall Street in der vergangenen Woche zwar nach, aber große Besorgnis lässt sich daran noch nicht erkennen.