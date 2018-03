Dax-Ausblick: Nervosität vor Sonntag der Entscheidung

Steigen die Verbraucherpreise wird das Szenario mit vier statt drei Leitzinserhöhungen in den USA wahrscheinlicher. Darüber hinaus geht die Bilanzsaison weiter. Zu den Großen, die Einblick in ihre Bücher geben, gehören in Deutschland der Wohnungskonzern Vonovia am Dienstag, die Deutsche Post am Mittwoch und der Autozulieferer Continental am Donnerstag.