Dax-Ausblick: Syrien-Konflikt und Konjunktursorgen – die Märkte stehen vor neuer Probe

Wichtig sind dabei vor allem die Frühindikatoren. Kommende Woche stehen in Deutschland am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen an – das kann zu Börsenreaktionen führen, wenn der Wert nach der einen oder anderen Seite von den Prognosen abweicht. Im Euroraum ist neben der finalen März-Inflation am Dienstag dann am Freitag das Verbrauchervertrauen für April wichtig.