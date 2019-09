Dax-Beteiligung: Softbank-Einstieg bei Wirecard besiegelt

Positiv auf den Aktienkurs von Wirecard wiederum wirkte sich die erst am Montag verkündete globale strategische Partnerschaft mit UnionPay aus, dem weltweit größten Kreditkartenunternehmen. Zu den Zielen der Zusammenarbeit gehören die internationale Expansion von UnionPay sowie das Wachstum von Wirecard in China und Ausbau des Geschäfts mit chinesischen Unternehmen. UnionPay ist die einzige Kreditkartenorganisation in der Volksrepublik und hat annähernd 7,6 Milliarden Karten ausgegeben. „Der chinesische Markt ist gigantisch, wir erwarten ein signifikantes Wachstum durch die Zusammenarbeit mit UnionPay“, äußerte sich Wirecard-Chef Markus Braun gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Kooperation sei ein wichtiger Baustein in der internationalen Expansionsstrategie. „Die Region Asien, insbesondere China, hat eine große Bedeutung für uns und birgt großes Potenzial. Das Volumen, das künftig über unsere Systeme abgewickelt wird, dürfte in die Milliarden gehen“, so Braun. Bei jeder UnionPay-Transaktion nimmt Wirecard wie bei Transaktionen mit anderen Partnern Gebühren ein.