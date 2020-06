Dax-ETF Das droht Aktionären, wenn Lufthansa aus dem Dax fliegt

„Der Dax ist nach wie vor stark durch die Old Economy geprägt“, sagt Decker. Zwar habe die große Indexreform der Deutschen Börse schon im Jahr 2018 die strikte Trennung zwischen reinen Techunternehmen, die häufig im Tec-Dax unter dem Radar flogen, und Industrieunternehmen aufgehoben. Doch seien mit SAP und Infineon auch heute nur zwei wirklich schwergewichtige Technologiefirmen im DAX zu finden. Zwar hätten viele Industriekonzerne überzeugende Innovationen vorzuweisen, doch stehe ihnen oft ein tiefgreifender Wandel bevor. „Technologische Innovationen finden oftmals in kleineren Einheiten statt, die in Familienbesitz sind oder aber in anderen Börsensegmenten zu finden sind“, meint Decker. Wer in die Zukunft der deutschen Wirtschaft investieren möchte, sollte also nicht nur auf den Dax setzen, darf andere Börsensegmente nicht ignorieren. Der TecDax etwa hat sich ähnlich stark entwickelt wie US-Technologieindizes.



Mehr zum Thema:

Lufthansa-Chef Spohr braucht Geld für die Sanierung, wehrt sich aber gegen den Staatseinstieg. Aus gutem Grund: Kaum ein Unternehmen litt stärker unter Regierungseinfluss als die Lufthansa in den Achtzigern. Lesen Sie die Geschichte hier.