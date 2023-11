Ohne die US-Märkte als Impulsgeber ist es an der deutschen Börse am Donnerstag recht ruhig geblieben. Im umsatzschwachen Marktumfeld gelang dem Dax kurzzeitig der Sprung über 16.000 Punkte. Allerdings kam der Leitindex rasch wieder zurück und schloss letztlich 0,23 Prozent höher auf 15.994,73 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,13 Prozent auf 26.101,25 Zähler nach. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,21 Prozent auf 4361,32 Zähler. Die Länderbörsen in Paris und London stiegen ebenfalls moderat. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten kaum. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone verbesserte sich im November laut dem Einkaufsmanagerindex von S&P Global überraschend deutlich. Ökonomen rechnen dennoch mit einem Abrutschen der Euro-Wirtschaft in eine Rezession. In den USA blieb die Wall Street wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am Freitag wird dort zudem nur verkürzt gehandelt.