Dax-Konzern droht Abstufung Moody’s prüft Bonität von Wirecard

Reputation kaputt



„Im Gegensatz zu unseren früheren Erwartungen bestehen erneut Vorwürfe in Bezug auf betrügerische Rechnungslegungspraktiken und mangelnde Kontrolle und Risikomanagement“, so Moody’s nun. Ein negativer Ratingdruck könnte daher in den nächsten Wochen entstehen, falls der endgültige Sonderbericht, den die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG derzeit anfertigt, oder wenn der geprüfte Jahresabschluss für 2019 aktuelle und wesentliche Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung oder weitere Schwachstellen in Bezug auf Unternehmensführung und Kontrolle erkennen lassen sollten. „Der wiederholt verschobene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 und die offenen Fragen aus dem KPMG-Bericht wirken sich negativ auf unsere Einschätzung der Unternehmensführung aus. Wir sehen außerdem das Risiko, dass Kunden aus Reputationsgründen von Wirecard wechseln“, so Moody’s.