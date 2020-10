Dax-Konzern unter Druck Jetzt wird Bayer zum Übernahmeziel – und könnte zerschlagen werden

Die Ironie: Bayer ist an der Börse gerade einmal noch 47 Milliarden Euro wert – also weit weniger, als Monsanto kostete. Dazu kommen per 30. Juni 2020 noch einmal 38,8 Milliarden Euro an Nettofinanzschulden. Mit ein bisschen Zuschlag wäre Bayer als nun für unter 100 Milliarden Euro zu schlucken – weniger als noch vor wenigen Jahren allein die Aktien wert waren. Schön für einen Übernehmer: Bayer hat sich schlank auf drei Sparten Pharma, Konsumenten-Medizinprodukte und Agrar aufgestellt. Die Leverkusener wären also leicht zu zerschlagen oder über Abspaltungen in drei Unternehmen an der Börse wahrscheinlich deutlich attraktiver und damit teurer darstellbar.