Dax-Kurs aktuell: Börsen lassen Israel-Schock zunächst hinter sich

Der Dax und der EuroStoxx50 gewannen am Dienstagnachmittag jeweils knapp 1,5 Prozent auf 15.332 Punkte beziehungsweise 4171 Punkte. Für bessere Stimmung sorgten unter anderem die Gewinne an der Wall Street am Montag, nachdem die steigenden Ölpreise den Energiesektor deutlich ins Plus gehievt hatten. Die wichtigsten US-Indizes eröffneten auch am Dienstag leicht im Plus.