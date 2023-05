Dax-Kurs aktuell: Börsen reagieren nach EZB-Entscheid kaum

Erneut in den Fokus rückten auch die Regionalbanken in den USA. Im Kreuzfeuer stand nach einem massiven Kursverfall nun die PacWest Bancorp, die im Gespräch mit Investoren nach strategischen Optionen sucht. Damit will sie augenscheinlich dem Schicksal der in einem Notverkauf an JP Morgan gegangenen First Republic und anderen von den US-Aufsichtsbehörden aufgefangenen Instituten entgehen. Die Aktien brachen im vorbörslichen US-Geschäft um 43 Prozent ein. Auslöser für die US-Bankenkrise war der Kollaps der Silicon Valley Bank gewesen, der zu massiven Mittelabflüssen bei Regionalbanken geführt hatte. Seitdem schwebt die Furcht vor einer neuen Finanzkrise wie ein Damoklesschwert über den Märkten.



