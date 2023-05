Dax-Kurs aktuell: Dämpfer für den Dax – China schwächelt

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch verschnupft auf enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten reagiert. Der Dax notierte am Nachmittag 0,5 Prozent tiefer bei 15.834,05 Punkten. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex im Mai ein Minus von rund 0,6 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 26.649,76 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach unten.