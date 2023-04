Dax-Kurs aktuell: Das Bankenrisiko meldet sich zurück

Anlegern bereitete vor allem der massive Einlagenabfluss Sorge, da Kunden zu größeren Instituten flüchteten, die als „too-big-to-fail“ gelten. Die Abflüsse seien viel gravierender als erwartet ausgefallen, konstatierten die Analysten von Wells Fargo. Der angeschlagene Kreditgeber meldete einen Rückgang bei den Einlagen in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar in diesem Quartal im Gefolge der Banken-Turbulenzen. „Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.