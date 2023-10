Dax-Kurs aktuell: Dax am Feiertag unter Druck

Der Dax knüpft am Tag der Deutschen Einheit an seinen schwachen Wochenauftakt an. Während steigende Renditen Anleihen stetig attraktiver machen, sinkt das Interesse der Anleger an Aktien weiter. Der Dax verlor im frühen Dienstagshandel 0,33 Prozent auf 15.197,44 Punkte. Der Leitindex steuerte damit wieder sein tiefstes Niveau seit März an, das vor wenigen Tagen mit 15.138 Punkten erreicht wurde. Für den MDax ging es am Dienstag um 0,75 Prozent auf 25.579,35 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit 0,3 Prozent im Minus.