Dax-Kurs aktuell: Dax-Anleger halten zur Eröffnung die Füße still

Dax-Anleger bleiben inmitten einer Flut von Firmenbilanzen in Deckung. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 15.832 Punkte nach. Nach dem guten Lauf in den vergangenen Monaten zeige der Dax deutliche Ermüdungszeichen, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. „Da locken Gewinnmitnahmen vor dem saisonal eher schwächeren Börsensommer.“