Dax-Kurs aktuell: Dax-Anleger vor Fed-Entscheid weiter optimistisch

Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend stimmt die Anleger an den europäischen Börsen vorsichtig optimistisch. Der Dax notierte am Vormittag 0,6 Prozent höher bei 15.819 Punkten. Damit blieb die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Stellen, die der deutsche Leitindex am Dienstag zum ersten Mal seit Januar 2022 kurz übersprungen hatte, allerdings wieder weiter entfernt. „Zu groß ist die Gefahr für Investoren, von den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden“, sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Auch der EuroStoxx50 gewann rund ein halbes Prozent auf 4316 Zähler.