Dax-Kurs aktuell Dax-Anleger vor Fed-Entscheidung vorsichtig

Der Diagnostik-Spezialist Qiagen sieht sich nach einem überraschend guten Quartal in der Spur zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Anteile gewannen 5,3 Prozent. An der Dax-Spitze setzten sich die Aktien des Laborausstatters Sartorius mit plus 8,5 Prozent von ihren jüngsten mehrjährigen Tiefständen ab. Unterstützung kam aus den USA. Dort übertraf Kooperationspartner Repligen mit einem starken Quartalsbericht die Markterwartungen. Die schwer angeschlagenen Aktien von Klöckner & Co trotzten mit plus 5,1 Prozent den gekappten Jahreszielen des Stahlhändlers. Angesichts der Nachfrageschwäche – vor allem in Europa – sowie der negativen Preisspirale habe der Schritt des Unternehmens nicht mehr überrascht, sagte ein Marktteilnehmer.