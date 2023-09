Dax-Kurs aktuell: Dax-Anleger vor US-Jobreport im Abwarte-Modus

Der Dax notierte am Freitagmittag kaum verändert bei 15.945 Zählern. Der EuroStoxx40 lag 0,2 Prozent fester. Anleger erhofften sich von den Job-Daten am Nachmittag weitere Hinweise auf das Vorgehen der US-Notenbank Fed. Der Arbeitsmarktbericht sei so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause in den USA, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Börsianer rechneten mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt – im Schnitt wurden 170.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft erwartet, nach 187.000 im Juli. „Diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte“, urteilte Altmann.