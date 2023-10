Dax-Kurs aktuell Dax beendet die Woche mit leichtem Abschlag

In Deutschland begaben sich die Aktien von Siemens Energy auf einen Erholungskurs. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns, die am Donnerstag um mehr als 35 Prozent eingebrochen waren, rückten mit einem Plus von neun Prozent an die Dax-Spitze. Siemens Energy hatte am Donnerstag bestätigt, wegen Problemen im Windkraft-Geschäft nach Staatshilfe zu rufen.