Dax-Kurs aktuell: Dax bleibt schwach auf der Brust – United Internet glänzt

Chinas Dienstleistungssektor wuchs im August so langsam wie seit acht Monaten nicht mehr. „Damit treten die noch gestern gefeierten Unterstützungsmaßnahmen am Immobilienmarkt schon wieder in den Hintergrund“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. China bleibe im Moment ein volatiler Aktienmarkt. „Und solange die Nachrichtenlage so schnell wechselt, wird sich daran nichts ändern.“ Peking hat in den letzten Monaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das sich verlangsamende Wachstum wiederzubeleben und das Marktvertrauen zu stärken, die Ökonomen zufolge aber noch nicht ausreichten. Zudem steht weiterhin Country Garden im Visier der Anleger. Am Dienstag fällige Zinszahlungen für zwei Dollar-Anleihen leistete der angeschlagene Immobilienentwickler Insidern zufolge jedoch kurz vor Ablauf der Nachfrist.