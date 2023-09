Dax-Kurs aktuell: Dax derzeit leicht im Plus

An der New Yorker Börse an der Wall Street deutet sich nach den Verlusten der vergangenen drei Handelstage eine von Technologiewerten getragene Erholung an. Vor allem diese Branche hatte unter den jüngsten Zinssignalen der US-Notenbank Fed gelitten. Seit Mittwochabend müssen sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung in den USA einstellen.