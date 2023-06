Dax-Kurs aktuell: Dax dürfte nach Schuldeneinigung höher starten

Der Dax wird am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Das US-Repräsentantenhaus hatte in der Nacht den Weg für den Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze frei gemacht. Jetzt fehlt noch die Zustimmung des Senats. Am Mittwoch hatte der Leitindex belastet von der Nervosität im Vorfeld der Abstimmung 1,5 Prozent auf 15.664 Punkte verloren. Zudem hatten schwache Konjunkturdaten aus China die Nerven der Anleger strapaziert. Am Donnerstag hingegen kam mit einer überraschend gewachsenen Industrieproduktion ein positives Signal aus dem Reich der Mitte. Anleger warten am Donnerstag zudem auf die Euro-Inflationsdaten vom Statistikamt Eurostat für Mai. Erwartet wird ein Rückgang auf 6,3 Prozent, von 7,0 Prozent im April. Aus den USA stehen die ADP-Arbeitsmarktdaten an, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern werden. Zudem wird der ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht.