Dax-Kurs aktuell: Dax dürfte niedriger starten – Fed-Protokolle verunsichern Anleger

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. In Erwartung frischer Zinssignale aus den USA hatten die Anleger an den europäischen Börsen am Mittwoch die Füße stillgehalten.



Der deutsche Leitindex war 0,1 Prozent höher bei 15.789 Punkten aus dem Handel gegangen. Die nach Handelsschluss in Europa veröffentlichten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed hatten die US-Börsen stärker ins Minus gedrückt. Die Währungshüter sind sich demnach uneins über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen.



Während einige Teilnehmer auf die Risiken für die Wirtschaft hinwiesen, räumten die meisten Entscheidungsträger der Inflationsbekämpfung weiterhin Priorität ein. Am Donnerstag stehen für die Anleger ansonsten US-Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe werden die Frühindikatoren und der Philly-Fed-Konjunkturindex erwartet. Zudem steht der Quartalsbericht des US-Einzelhändlers Walmart an.