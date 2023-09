Dax-Kurs aktuell: Dax dürfte vor Fed-Entscheid auf der Stelle treten

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge entsprechend kaum verändert starten. Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent tiefer bei 15.664,48 Punkten geschlossen. Bei der am Abend (20 Uhr MESZ) erwarteten US-Zinsentscheidung gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass die Währungshüter am Mittwoch den Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Darüber hinaus wird gerätselt, ob die Fed im Kampf gegen die Inflation dieses Jahr nachlegt oder die wohl bevorstehende Pause das Ende der Zinserhöhungsära markiert. In China ließ die Zentralbank trotz der konjunkturellen Flaute bei ihrem monatlichen Zinsentscheid die Leitzinsen wie erwartet unverändert. Analysten gehen davon aus, dass sich die Wirtschaftsdaten für China im vierten Quartal weiter verbessern werden. Hierzulande legt das Statistische Bundesamt die Daten zu den Erzeugerpreisen im August vor. Sie waren im Juli erstmals seit gut zweieinhalb Jahren wieder gesunken.