Dax-Kurs aktuell Dax durch US-Inflationsdaten beflügelt

14. November 2023

Blick auf die deutsche Börse: So entwickelt sich der Dax aktuell. Bild: imago images Bild:

Der Dax startete am Montag in eine spannende Woche mit einem Plus. Am Dienstagabend schließt er nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten mit einem noch höheren Gewinn.