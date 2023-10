Dax-Kurs aktuell: Dax gibt nach US-Arbeitsmarktdaten Gewinne ab

Der MDax gab am Freitag zuletzt um 0,46 Prozent auf 25.058,30 Punkte nach. Für den EuroStoxx ging es um 0,1 Prozent nach unten. In New York zeichnete sich für die Leitindizes eine schwächere Eröffnung vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse ab. Die US-Wirtschaft hat im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Der Stellenaufbau fiel mit 336 000 fast doppelt so hoch aus wie von Analysten im Schnitt gedacht.